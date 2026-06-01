Galeria Plantas que se fecham ao serem tocadas: entenda o fenômeno As plantas que se fecham ao serem tocadas despertam curiosidade desde o nascimento até a vida adulta, pois parecem reagir como se fossem seres conscientes. A dormideira, também chamada de Mimosa pudica, é a mais conhecida. O movimento rápido das folhas, que se recolhem em segundos, é resultado de um mecanismo biológico de defesa contra predadores e estímulos externos. Cientistas estudam há séculos como o processo funciona, relacionando-o à perda temporária de turgor celular. O fenômeno é uma por Por Flipar

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