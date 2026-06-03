Galeria Remédio promissor para um dos cânceres mais agressivos faz cientistas se emocionarem em congresso de oncologia Uma apresentação científica realizada em Chicago durante a reunião anual da American Society of Clinical Oncology (ASCO), considerada o mais importante congresso mundial da área de oncologia, chamou a atenção da comunidade médica internacional ao revelar resultados inéditos no tratamento do câncer de pâncreas metastático. Acostumados a analisar dados com cautela e rigor, pesquisadores e médicos presentes no evento reagiram com lágrimas e aplausos de pé diante dos números apresentados pelo estudo Por Flipar

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