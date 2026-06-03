Conheça a ‘Rua de Cristal’ climatizada no Catar, que mantém temperatura de 23°C mesmo sob calor de 45°C

Com cerca de 450 metros de extensão, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência agradável mesmo durante os períodos mais quentes do ano. O sistema de refrigeração utiliza tecnologia semelhante à empregada nos estádios da Copa do Mundo realizada no Catar, distribuindo ar fresco por meio de estruturas instaladas sob o piso. O ambiente permanece com temperaturas entre 21°C e 23°C durante todo o ano, criando um contraste marcante com o calor intenso do lado de fora.