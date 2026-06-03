Conheça a ‘Rua de Cristal’ climatizada no Catar, que mantém temperatura de 23°C mesmo sob calor de 45°C

Com cerca de 450 metros de extensão, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência agradável mesmo durante os períodos mais quentes do ano. O sistema de refrigeração utiliza tecnologia semelhante à empregada nos estádios da Copa do Mundo realizada no Catar, distribuindo ar fresco por meio de estruturas instaladas sob o piso. O ambiente permanece com temperaturas entre 21°C e 23°C durante todo o ano, criando um contraste marcante com o calor intenso do lado de fora.
Para preservar essa sensação térmica, a Rua de Cristal ('Crystal Walk', como é chamada) conta com edifícios estrategicamente posicionados ao redor da via, o que reduz a dispersão do ar refrigerado. A paisagem também chama atenção pelo aspecto luxuoso. Sobre a passarela, estruturas inspiradas em árvores sustentam 45 coberturas ornamentadas com aproximadamente 10 toneladas de cristais, formando um cenário que mistura elementos naturais e futuristas.
Dois relógios monumentais, também produzidos com cristal, se destacam entre os pontos mais procurados por turistas. A preocupação ambiental também faz parte do conceito do empreendimento. Painéis solares instalados nas coberturas aproveitam a intensa incidência de luz solar para gerar energia destinada ao funcionamento dos equipamentos de climatização.
Ao longo do percurso, 180 módulos luminosos protegidos por vidro temperado enriquecem a experiência visual dos visitantes. O piso apresenta painéis decorativos que retratam cinco universos temáticos distintos: deserto, neve, floresta, oceano e tecnologia.
As ilustrações exibem elementos variados, como cardumes coloridos, pinguins, instrumentos musicais, engrenagens e caravanas de camelos, criando uma jornada visual imersiva. Pequenas fontes distribuídas ao longo do caminho complementam a sensação de frescor e contribuem para o conforto dos frequentadores.
Desde sua inauguração em 2025, a atração passou a receber grande fluxo de turistas e moradores, tornando-se um dos locais mais visitados da região. Sua grandiosidade garantiu reconhecimento internacional e registros em publicações especializadas em recordes, que a classificaram como o maior centro comercial aberto com climatização permanente do mundo.
A própria Ilha Gewan possui uma história singular. Inicialmente criada para servir como área de apoio durante a construção do luxuoso distrito de The Pearl, a ilha acabou reaproveitada após o término das obras e transformou-se em um sofisticado complexo residencial e comercial.
A avenida de cristal representa apenas uma parte da estratégia catariana para enfrentar as condições climáticas extremas. Em diferentes pontos da capital, soluções semelhantes ajudam a tornar os espaços públicos mais acessíveis. A Vila Cultural Katara, conhecida por seus anfiteatros, galerias e áreas de lazer, utiliza sistemas subterrâneos de ventilação para refrescar suas ruas e praças.
Já o elegante complexo Al Hazm aposta na combinação de mármore importado da Toscana, fontes ornamentais e planejamento arquitetônico para amenizar os efeitos do calor. Os investimentos também alcançam os parques urbanos da Ilha Gewan.
O Parque Umm Al Saneem possui uma pista de caminhada e corrida com pouco mais de um quilômetro de extensão, protegida por cobertura vegetal que favorece o isolamento térmico. Em Rawdat Al Hamama, uma estrutura semelhante oferece cerca de 1.200 metros de percurso para atividades físicas em condições mais confortáveis.
Essas iniciativas revelam como o Catar utiliza recursos tecnológicos avançados para adaptar o ambiente urbano ao clima desértico, redefinindo a relação entre seus habitantes e os espaços públicos e demonstrando até onde a engenharia moderna pode chegar na busca por conforto em regiões de calor extremo.