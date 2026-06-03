Animais Cobra-ferradura: serpente invasora atravessa ilhas a nado e coloca espécie de lagarto em risco na Espanha Uma gravação realizada em 2024 nas Ilhas Baleares, na Espanha, forneceu a primeira evidência direta de que cobras-ferradura invasoras conseguem nadar entre ilhas, ampliando a ameaça aos lagartos endêmicos da região. As serpentes chegaram a Ibiza no início dos anos 2000, escondidas em oliveiras centenárias importadas da Espanha continental, e encontraram condições favoráveis para se espalhar rapidamente. Atualmente, elas ocupam 90% da ilha e avançam sobre áreas que antes serviam de refúgio para o Por Flipar

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