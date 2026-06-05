Animais Sabia dessa? Existem aves na natureza que carregam toxinas perigosas; veja exemplos Durante séculos, a mitologia chinesa descreveu uma criatura conhecida como 'Zhenniao', uma ave de grande porte, plumagem vistosa e reputação temível. As histórias afirmavam que esse pássaro possuía propriedades tóxicas, supostamente adquiridas por meio da alimentação de serpentes venenosas, cuja peçonha ficaria acumulada em seu organismo. Por muito tempo, estudiosos consideraram o Zhenniao apenas mais um ser lendário, semelhante a outras figuras mitológicas presentes nas tradições chinesas, mas Por Flipar

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