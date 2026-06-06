Galeria Inventado nos anos 1920: saiba a origem do liquidificador, eletrodoméstico que transformou a culinária Um dos eletrodomésticos mais populares do mundo, o liquidificador desempenha papel importante na preparação de alimentos e bebidas. Sua origem remonta ao início do século 20, quando a indústria buscava formas de mecanizar tarefas domésticas que exigiam muito esforço manual. O aparelho foi inventado em 1922 pelo polonês Stephen J. Poplawski, que registrou uma patente para um aparelho equipado com lâminas rotativas instaladas no fundo de um recipiente. O equipamento foi criado inicialmente para mi Por Flipar

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