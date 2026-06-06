Mel Lisboa interpreta Helena Blavatsky em nova peça

Além do mais, Mel Lisboa também está em cartaz em outro espetáculo, no qual interpreta outra personalidade feminina de grande impacto na sociedade recentemente. Ela dá vida a cantora Rita Lee no musical “Rita Lee, Uma Autobiografia Musical”, que está em cartaz no Teatro Porto até 30 de agosto de 2026. O espetáculo tem como base o livro autobiográfico de Rita Lee lançado em 2016 e percorre momentos da trajetória da cantora, desde a infância e o início com os Mutantes até a prisão durante a ditadu