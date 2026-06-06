Conheça o hotel de São Paulo com formato de navio que se tornou ícone da arquitetura contemporânea

A sustentação da estrutura depende de robustas paredes de concreto armado localizadas nas extremidades do edifício, além de sistemas de apoio instalados em profundidade no subsolo. Essa distribuição diferenciada de cargas exige cálculos precisos e materiais de elevada resistência, motivo pelo qual o hotel, inaugurado em 2002, costuma ser citado como referência em estudos de arquitetura contemporânea.
O uso predominante de concreto aparente reforça a identidade visual da obra e contribui para seu aspecto monumental. Outro elemento que chama atenção está nas aberturas dos quartos. Em vez das tradicionais janelas retangulares, Ohtake optou por grandes escotilhas circulares, solução que preserva a continuidade das curvas da fachada e oferece vistas emolduradas da cidade e do Parque Ibirapuera.
A combinação entre concreto, cobre e vidro espelhado cria uma aparência única que diferencia o hotel de outros empreendimentos de luxo da capital. No topo da construção fica o famoso 'Skye Bar', um dos espaços mais conhecidos do hotel.
A piscina vermelha instalada no local tornou-se uma marca registrada do empreendimento e cria um forte contraste com o cenário urbano ao redor. Além disso, a ausência de guarda-corpos aparentes e a integração com o deque de madeira ampliam a sensação de que o ambiente paira acima dos prédios da cidade.
A conservação do edifício exige manutenção contínua para preservar suas características originais. O concreto aparente, constantemente exposto à poluição da cidade, precisa passar por procedimentos regulares de limpeza e proteção contra infiltrações, garantindo sua durabilidade e bom estado.
Já os revestimentos de cobre instalados nas fachadas laterais recebem cuidados específicos que favorecem o processo natural de oxidação, criando uma camada protetora sem prejudicar o material. Para efeito de curiosidade, uma diária no Unique pode chegar a custar mais de R$ 9 mil. Em sua história, o hotel já hospedou celebridades internacionais como Britney Spears, Ricky Martin e Mick Jagger.