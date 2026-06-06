Galeria Conheça o hotel de São Paulo com formato de navio que se tornou ícone da arquitetura contemporânea Em meio aos edifícios da região dos Jardins, em São Paulo, uma construção se destaca como uma das obras arquitetônicas mais marcantes do Brasil. Trata-se do Hotel Unique, projetado pelo arquiteto Ruy Ohtake. O prédio, que virou um ícone da paisagem paulistana graças ao formato incomum que lembra a estrutura de um navio invertido com cerca de 84 metros de extensão, desafia padrões tradicionais ao apresentar uma parte superior ampla apoiada sobre uma base relativamente estreita. Tal característica Por Flipar

Divulgação