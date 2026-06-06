Animais Revoada de aves : espécies que transformam o céu em espetáculo coletivo Voar em bandos é um comportamento comum entre diversas espécies de aves ao redor do mundo. Essa estratégia ajuda na proteção contra predadores, facilita a procura por alimento e melhora a orientação durante deslocamentos longos. Em alguns casos, o voo coletivo também reduz o esforço físico das aves durante migrações. Além da função prática, os bandos costumam criar cenas impressionantes no céu. Algumas espécies voam em formação organizada, enquanto outras fazem movimentos sincronizados que parec Por Flipar

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