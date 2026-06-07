Galeria Rosa-verde: a curiosa flor que desafia tudo o que se espera de uma rosa A chamada rosa-verde é uma das variedades mais curiosas já desenvolvidas. Conhecida como Rosa chinensis 'Viridiflora', ela se destaca por produzir estruturas verdes que substituem as pétalas tradicionais, criando um visual bastante incomum e facilmente reconhecível. Por Flipar

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