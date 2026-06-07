Roupa de poá: a peça versátil que transforma qualquer visual com elegância e discrição

A origem do poá remonta ao século XIX, quando tecidos estampados com pequenos círculos começaram a ganhar popularidade na Europa. O nome deriva da dança polca, que fazia sucesso na mesma época, e acabou sendo associado ao padrão de bolinhas que rapidamente conquistou a moda.
O desenho ganhou força especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, período em que atrizes e ícones de estilo ajudaram a transformá-lo em símbolo de sofisticação. Desde então, o poá passou a aparecer em vestidos, saias, camisas e blusas de diferentes estilos.
Uma das principais vantagens da blusa de poá é a versatilidade. Ela pode ser usada em ambientes profissionais quando combinada com peças de alfaiataria, mas também funciona bem em produções casuais com jeans, shorts ou saias mais descontraídas.
As variações de tamanho das bolinhas permitem criar efeitos distintos. Poás pequenos costumam transmitir um visual mais clássico e discreto, enquanto bolinhas maiores oferecem um resultado mais moderno e marcante, tornando a peça um ponto de destaque no look.
Mesmo após mais de um século de história, a blusa de poá continua presente nas coleções de moda e nas ruas. Sua capacidade de unir tradição, elegância e praticidade explica por que ela segue sendo considerada uma alternativa simples para sair do básico sem abrir mão do estilo.