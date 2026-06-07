Sono profundo: a fase do descanso que sustenta a saúde do corpo e da mente

Durante o sono profundo, o cérebro ativa mecanismos responsáveis por eliminar resíduos produzidos pelas atividades diárias. Esse processo funciona como uma espécie de limpeza interna, ajudando a manter o bom funcionamento das células nervosas.
Quando o sono profundo é insuficiente, essa limpeza cerebral pode se tornar menos eficiente. Como consequência, proteínas consideradas potencialmente tóxicas tendem a se acumular no cérebro, o que desperta interesse de pesquisadores em estudos sobre envelhecimento cerebral.
A redução frequente do sono profundo também pode afetar a atenção, a memória e a capacidade de raciocínio. Muitas pessoas relatam sensação de cansaço persistente, dificuldade de concentração e menor rendimento nas atividades diárias.
Pesquisas investigam a ligação entre alterações do sono e doenças neurodegenerativas. Embora diversos fatores estejam envolvidos nesses quadros, especialistas consideram que a qualidade do sono pode desempenhar papel relevante na saúde cerebral ao longo da vida.
Manter horários regulares para dormir, evitar excesso de telas antes de deitar e reduzir o consumo de estimulantes à noite são medidas que podem contribuir para um sono mais profundo. Procurar orientação médica também é importante quando as dificuldades para dormir se tornam frequentes.