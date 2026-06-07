Estilo de Vida Sono profundo: a fase do descanso que sustenta a saúde do corpo e da mente O sono profundo é uma das fases mais importantes do descanso noturno. Nesse período, o organismo realiza processos essenciais de recuperação física e mental, além de fortalecer o sistema imunológico e consolidar memórias. Por Flipar

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