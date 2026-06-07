Estilo de Vida Por que algumas pessoas lavam roupas com sal? Descubra a utilidade Lavar roupas com sal de cozinha é uma prática cada vez mais comum entre pessoas que buscam alternativas simples e baratas para preservar as roupas e prolongar a aparência das peças. O método consiste em adicionar uma pequena quantidade de sal durante a lavagem, que funcionaria como um complemento ao sabão tradicional. Embora não substitua produtos específicos, ele pode ser utilizado como um recurso adicional nos cuidados com as roupas. Por Flipar

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