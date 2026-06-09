Joinville: maior festival de dança do mundo é um charme a mais na bela cidade catarinense

Criado em 1983, o festival nasceu com o objetivo de valorizar a dança e criar um espaço que servisse de ponto de encontro entre diferentes estilos e tradições. Desde então, cresceu em relevância e dimensão, tornando-se referência mundial e atraindo milhares de participantes e espectadores. Sua trajetória, desse modo, reflete o compromisso da cidade em consolidar-se como capital da dança, mantendo viva a tradição e ampliando horizontes por meio da arte.
As competições são o coração do festival, reunindo bailarinos de diversas modalidades como balé clássico, jazz, sapateado, danças populares e contemporâneas. As mostras paralelas oferecem espaço para grupos que desejam apresentar seus valorosos trabalhos sem caráter competitivo, ampliando, assim, a diversidade artística. Essa combinação de disputa e celebração transforma o evento no Sul do país em um mosaico de estilos que encanta e inspira.
Professores e coreógrafos renomados nacionais e internacionais ministram cursos e oficinas que atraem estudantes e profissionais. O aprendizado vai além da técnica, envolvendo também reflexões sobre a arte e sua função social. Essa dimensão educativa fortalece o papel do festival como espaço de formação e crescimento artístico.
A “Capital da Dança” abriga um feito histórico: a única extensão internacional da Escola do Teatro Bolshoi, fundada em Moscou em 1776. Em Joinville, essa instituição forma bailarinos que já alcançaram 29 países, levando consigo a tradição e o rigor técnico do método russo. De acordo com informações oficiais, foi a primeira vez em 224 anos que o Bolshoi transferiu seu método de ensino para fora da Rússia, consolidando a cidade como referência mundial na formação de artistas.
O Festival de Dança de Joinville conquistou prestígio mundial, sendo considerado o maior em número de participantes. A primeira vez em que o evento foi citado no Guinness Book eram 4 mil participantes, de acordo com organização. Na ocasião, o ano foi 2002. Vinte anos depois, em 2022,dez mil dançarinos foram até Joinville para participar do evento. Hoje, os números superam os 15 mil.
O evento promove diálogos entre culturas, permitindo que artistas e espectadores compartilhem experiências. Além disso, impulsiona o turismo em Joinville, atraindo visitantes do Brasil e do exterior. A cidade, assim, se transforma em destino cultural, movimentando a rede hoteleira, além de restaurantes e o comércio local. Esse impacto econômico, portanto, reforça a importância do evento para a comunidade.
Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e conhecida como a “Cidade da Dança”, título reforçado pelo festival, inclusive. Além da tradição cultural, destaca-se pela economia diversificada e a qualidade de vida, atraindo visitantes e novos moradores, e é responsável por mais de 10% do PIB catarinense. O ambiente urbano combina modernidade com natureza, oferecendo parques, museus e espaços culturais.
O Festival de Dança de Joinville não apenas celebra a arte, mas também fortalece o sentimento de pertencimento e orgulho coletivo entre moradores e visitantes desta cidade. A cada edição, o evento reafirma sua vocação como espaço de união, onde tradição e inovação se encontram para projetar a cidade e o Brasil no cenário mundial.