Artes Joinville: maior festival de dança do mundo é um charme a mais na bela cidade catarinense Joinville se transforma em palco global quando o Festival de Dança, considerado o maior do mundo pelo Guinness Book, toma conta da cidade. Anualmente, bailarinos de diferentes países chegam para mostrar talento em apresentações reconhecidas pela grandiosidade e a diversidade de estilos, o que torna o evento uma referência internacional. O festival é reconhecido pela grandiosidade da programação, que inclui competições, mostras e cursos voltados para profissionais e amantes da dança. Além de prom Por Flipar

Divulgação