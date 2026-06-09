Nicholas Galitzine realiza sonho com “He-Man”, mas filme estreia com bilheteria abaixo do esperado

Falando em marketing, a campanha de divulgação do filme foi intensa. Inclusive, Nicholas Galitzine veio ao Brasil ao lado de Camila Mendes, sua colega de elenco, para promover o longa. Durante a passagem pelo país, os dois apareceram em cima de um trio elétrico em São Paulo ao som da música “He-Man”, do grupo “Trem da Alegria”. Em determinado momento, o ator chegou a gritar em português no microfone a famosa frase do personagem: “Eu tenho a força!”.
“Mestres do Universo” acompanha o herói He-Man em sua batalha para proteger Eternia das forças malignas de Esqueleto. Para interpretar o personagem, Nicholas Galitzine precisou passar por uma intensa transformação física. O ator treinou durante meses com David Kingsbury, preparador físico de diversos atores. A preparação incluiu uma fase de ganho de massa muscular, com uma dieta de aproximadamente 4 mil calorias por dia, seguida por um período de definição. Além dos treinos rigorosos, Galitzine
Conheça mais sobre a trajetória de Nicholas Dimitri Constantine Galitzine. Nascido em 29 de setembro de 1994, no bairro de Hammersmith, em Londres, na Inglaterra, ele é um ator conhecido mundialmente por estrelar grandes romances do streaming, como “Continência ao Amor”, “Vermelho, Branco e Sangue Azul” e “Uma Ideia de Você”.
Durante a adolescência, Galitzine praticou diversos esportes, incluindo rúgbi, futebol e atletismo. Chegou a fazer parte da academia de formação do time de rúgbi Harlequins e sonhava seguir carreira profissional no esporte, mas uma sequência de lesões acabou mudando seus planos.
O interesse pela atuação surgiu quando amigos o incentivaram a fazer um teste para uma montagem do musical “Spring Awakening”. A experiência despertou sua paixão pela arte e o fez abandonar a ideia de cursar uma universidade para investir na carreira de ator. Antes de conquistar espaço em Hollywood, Nicholas trabalhou em empregos de meio período para se sustentar, incluindo uma loja de iogurte congelado onde teve como colega a atriz Simone Ashley.
Galitzine fez sua estreia como ator profissional em “The Beat Beneath My Feet”, em 2014, filme no qual contracenou com Luke Perry. No longa, interpretou um adolescente solitário com aspirações musicais que chantageia seu vizinho, um ex-astro do rock, para que ele o ajude.
Galitzine começou a ficar mais conhecido ao estrelar produções populares do streaming. Uma delas foi a adaptação musical live-action de “Cinderela”, lançada pela Prime Video em 2021. Ele interpretou o Príncipe Robert ao lado de Camila Cabello, que viveu a famosa princesa dos contos de fadas. O ator também participou de sete músicas da trilha sonora do filme.
A popularidade mundial, no entanto, veio com o romance “Continência ao Amor”, da Netflix, um dos maiores sucessos da plataforma em 2022. A história acompanha Cassie, uma jovem cantora que convive com diabetes, e Luke, um fuzileiro naval conservador. Para resolver problemas financeiros e garantir assistência médica para ela, os dois decidem se casar por conveniência. Com o tempo, no entanto, a relação falsa acaba se transformando em um amor verdadeiro.
Depois, ele estrelou outro sucesso da Prime Video, “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, adaptação do best-seller de Casey McQuiston. No longa, o ator interpreta o fictício príncipe Henry de Gales, herdeiro da família real britânica, que desenvolve um romance inesperado com Alex Claremont-Diaz, filho da presidente dos Estados Unidos.
Ainda na Prime Video, estrelou outro romance, “Uma Ideia de Você”, desta vez ao lado de Anne Hathaway. O longa, também baseado em um livro, acompanha Solène, uma mãe solteira de 40 anos que leva a filha ao festival Coachella. Lá, ela conhece Hayes Campbell, o vocalista de 24 anos da boy band August Moon. Os dois iniciam um romance secreto, mas precisam enfrentar desafios como a diferença de idade e a pressão da mídia e dos fãs.
Também fazem parte da filmografia de Galitzine títulos como “High Strung: Ao Ritmo do Sonho”, “Derrubando Barreiras”, “The Changeover”, “Mistério no Bosque”, “Compartilhar”, “Chambers”, “Jovens Bruxas: Nova Irmandade”, “Bottoms”, “Mary e George”, “100 Noites de Desejo” e “As Ovelhas Detetives”, entre outros.