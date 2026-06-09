Filmes e Séries Nicholas Galitzine realiza sonho com “He-Man”, mas filme estreia com bilheteria abaixo do esperado À frente do live-action de “He-Man”, Nicholas Galitzine contou que viver o lendário herói foi a concretização de um sonho antigo. O filme, porém, registrou uma estreia abaixo das expectativas nas bilheterias. O longa arrecadou cerca de 54,3 milhões de dólares mundialmente em seu primeiro fim de semana, e desse total, 29,3 milhões foram obtidos nos Estados Unidos e 25 milhões no restante do mundo. O resultado é considerado modesto diante do orçamento estimado em quase 200 milhões de dólares para Por Flipar

Divulgação/Mattel/MGM Studios