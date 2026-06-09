Portela apresenta nova identidade visual inspirada em Monarco para desfile de 2027

A carreira fonográfica de Monarco teve início em 1976, com o lançamento de álbum solo que levou seu nome. Ao longo dos anos, sua obra passou a despertar interesse também internacional, como no caso do disco “A Voz do Samba”, lançado em 1995 no Japão. Cinco anos antes, ele já havia gravado pela RGE o álbum “Portela Passado de Glória”, ao lado da Velha Guarda. O disco teve produção de Paulinho da Viola, que interpreta em uma das faixas “Lenço”, um dos sambas mais famosos de Monarco.