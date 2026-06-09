Camila Mendes brilha em “Mestres do Universo”

Falando em marketing, a campanha de divulgação do filme foi intensa. Inclusive, Camila Mendes e Nicholas Galitzine, o ator que interpreta He-Man no filme, vieram ao Brasil para a pré-estreia do longa. Durante a passagem pelo país, Camila, que é filha de pais brasileiros, apareceu ao lado do colega de elenco em cima de um trio elétrico em São Paulo ao som da música “He-Man”, do “Trem da Alegria”. Além disso, concedeu diversas entrevistas aos meios de comunicação sobre o quanto queria trabalhar em
Aliás, durante uma participação no programa norte-americano “Today” para divulgar o filme, Camila Mendes contou que ainda não tem data marcada para seu casamento com Rudy Mancuso, embora o casal já tenha escolhido o local da cerimônia. A atriz revelou que ela e o noivo estão conduzindo os preparativos sem pressa. Camila e Rudy, que também é filho de mãe brasileira, anunciaram o noivado em outubro de 2025. O pedido aconteceu durante uma festa surpresa organizada na presença de familiares e amigos
Conheça mais sobre a trajetória de Camila Carraro Mendes. Nascida em 29 de junho de 1994, em Charlottesville, Virgínia, nos Estados Unidos, ela é uma atriz filha de pais brasileiros que ficou conhecida após interpretar Veronica Lodge na série de drama adolescente “Riverdale”.
A mãe de Camila, Gisele, é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enquanto seu pai, Victor, é de Brasília, no Distrito Federal. Camila mudou-se diversas vezes durante a infância, mas passou a maior parte desse período na Flórida e morou por um ano em Brasília quando tinha 10 anos. Ela fala português e já concedeu diversas entrevistas na língua materna dos pais.
Ela se formou em 2016 na Escola de Artes Tisch, da Universidade de Nova Iorque, e não demorou muito para conquistar seu primeiro trabalho como atriz na televisão. Nesse mesmo ano, foi escolhida para interpretar uma das protagonistas de “Riverdale”, série de televisão americana da CW baseada nos personagens da Archie Comics. A produção estreou em 2017, fez grande sucesso, durou sete temporadas e permaneceu no ar até 2023.
Por sua interpretação de Veronica Lodge, Camila ficou conhecida mundialmente, conquistou uma grande base de fãs e ganhou o “Teen Choice Awards” em 2017, prêmio que reconhece artistas das áreas de música, cinema, televisão, esportes, moda, comédia e internet por meio dos votos de espectadores entre 13 e 19 anos.
Ela fez sua estreia no cinema como Morgan em “The New Romantic”, filme que estreou no Festival SXSW em março de 2018. Depois, Camila integrou o elenco da comédia romântica “O Date Perfeito”, ao lado de Laura Marano e Matt Walsh. O filme foi lançado na Netflix em 12 de abril de 2019.
Em 2020, ela apareceu na comédia dramática de ficção científica “Palm Springs”, aclamada pela crítica e exibida pela primeira vez no Festival de Cinema de Sundance. Dois anos depois, protagonizou ao lado de Maya Hawke a comédia sombria da Netflix “Justiceiras”, filme bastante elogiado pela crítica especializada. No longa, interpretou Drea, uma estudante popular de uma escola de elite que busca vingança contra o ex-namorado.
Em fevereiro de 2024, Mendes estrelou como Ana Santos, uma aspirante a curadora de arte que é promovida para a primeira classe em um voo de trabalho de última hora para Londres. Ao se adaptar a esse novo estilo de vida, ela conhece o rico e atraente William e decide prolongar a fantasia mais do que deveria na comédia romântica da Prime Video “Upgrade: As Cores do Amor”.
Outro filme de destaque da carreira de Camila Mendes foi a comédia romântica “Música”. No longa, protagonizado ao lado de Rudy Mancuso, ator que também é filho de mãe brasileira, ambos interpretam personagens descendentes de brasileiros vivendo nos Estados Unidos e tentando conciliar a vida cotidiana com a herança cultural de suas famílias.
Também fazem parte da filmografia de Camila títulos como “Your Brain on Jingle Jangle”, “Lago Coyote”, “Mentiras Perigosas”, “Fairfax” e “Mestres do Universo”. Além disso, ela participou de videoclipes como “Give a Little”, da cantora Maggie Rogers, e “Side Effects”, do duo “The Chainsmokers”, com participação de Emily Warren.