Camila Mendes brilha em “Mestres do Universo”

Falando em marketing, a campanha de divulgação do filme foi intensa. Inclusive, Camila Mendes e Nicholas Galitzine, o ator que interpreta He-Man no filme, vieram ao Brasil para a pré-estreia do longa. Durante a passagem pelo país, Camila, que é filha de pais brasileiros, apareceu ao lado do colega de elenco em cima de um trio elétrico em São Paulo ao som da música “He-Man”, do “Trem da Alegria”. Além disso, concedeu diversas entrevistas aos meios de comunicação sobre o quanto queria trabalhar em