Diárias de quase R$ 8 mil: farol de 150 anos nas Ilhas Canárias vira hotel de luxo com vista panorâmica para o oceano

Entre os diferenciais do hotel está um mirante reservado no topo da torre, acessível por escadas, de onde é possível contemplar uma vista panorâmica de 360 graus do oceano e das paisagens costeiras de La Palma. Os hóspedes também têm acesso a uma piscina de borda infinita voltada para o mar, além de espaços projetados para proporcionar privacidade e contato direto com a natureza da ilha.
Cercada por paisagens marcadas por falésias vulcânicas, áreas montanhosas e densas florestas, La Palma costuma ser apontada como um dos destinos mais preservados e menos conhecidos da Espanha. Localizado no Oceano Atlântico, próximo à costa noroeste da África o arquipélago é conhecido como “La Isla Bonita” devido às suas belezas naturais.
Com cerca de 700 km² de área, La Palma é a quinta maior ilha do arquipélago e possui uma população de aproximadamente 84 mil habitantes. Sua capital é Santa Cruz de La Palma, cidade fundada no século 15 e famosa por suas ruas históricas, edifícios coloniais e varandas de madeira ornamentadas.
A origem vulcânica da ilha moldou sua geografia ao longo de milhões de anos, criando cenários impressionantes que atraem turistas, cientistas e amantes da natureza. Um dos locais mais emblemáticos é a Caldera de Taburiente, enorme depressão cercada por montanhas que integra um parque nacional e abriga trilhas, rios e formações geológicas notáveis.
Outro destaque é o Roque de los Muchachos, ponto mais alto da ilha, com mais de 2.400 metros de altitude, de onde é possível observar o mar de nuvens e boa parte do arquipélago em dias claros. O local também abriga um dos mais importantes complexos astronômicos do mundo, o Observatorio del Roque de los Muchachos.
Graças à baixa poluição luminosa, La Palma recebeu reconhecimento internacional como destino privilegiado para observação do céu noturno. A economia local combina turismo, agricultura e serviços. Entre os principais produtos agrícolas estão bananas, abacates, uvas e outras frutas cultivadas em encostas férteis.
A ilha ainda preserva tradições culturais que refletem influências espanholas, africanas e latino-americanas. Festividades religiosas e populares atraem milhares de visitantes, especialmente a celebração da Bajada de la Virgen de las Nieves, realizada a cada cinco anos.
Em 2021, La Palma ganhou destaque internacional após a erupção do vulcão Cumbre Vieja, que destruiu centenas de construções, alterou a paisagem e ampliou o território da ilha com a formação de novas áreas costeiras. A atividade durou cerca de três meses, cobriu extensas áreas com lava e cinzas e provocou a evacuação de milhares de moradores.
Apesar dos danos, a população demonstrou grande capacidade de recuperação. Hoje, La Palma continua a encantar visitantes com seu patrimônio natural, sua riqueza geológica, seus céus estrelados e um constante equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento humano.
Ao contrário de vizinhas populosas, a ilha resiste ao turismo de massa e preserva uma atmosfera de tranquilidade rústica em meio a suas vilas pacatas. A gastronomia típica reflete esse isolamento geográfico com pratos simples e saborosos, que incluem queijos artesanais, carnes grelhadas e vinhos de caráter mineral único.