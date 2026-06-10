O retorno de um fantasma das florestas: bongo-da-montanha volta ao Quênia

Imagens obtidas por armadilhas fotográficas confirmaram a presença dos animais. O reaparecimento é resultado de décadas de trabalho envolvendo proteção de habitat, combate à caça ilegal e programas de reprodução. Nos últimos anos, diversos bongos criados sob cuidados humanos foram reintroduzidos no país para reforçar a população selvagem e aumentar a diversidade genética.
A recuperação ainda é considerada um desafio. Especialistas estimam que restam menos de uma centena de bongos-da-montanha vivendo livremente na natureza, o que faz da espécie uma das mais ameaçadas da África. Mesmo assim, os novos registros alimentam a esperança de que ela possa voltar a ocupar áreas onde desapareceu no passado.
O santuário que participa desse trabalho é o Mawingu Mountain Bongo Sanctuary, criado aos pés do Monte Quênia. A área foi desenvolvida especialmente para a reprodução e a reintrodução gradual dos animais, funcionando como uma etapa intermediária entre o cativeiro e a vida selvagem.
No local, os bongos recebem acompanhamento especializado e são preparados para readquirir comportamentos necessários à sobrevivência em ambiente natural. O projeto também contribui para ampliar a diversidade genética da população e fortalecer os esforços de conservação da espécie. Com isso, o santuário se tornou uma peça importante na tentativa de evitar a extinção desse raro antílope africano.
O bongo-da-montanha (Tragelaphus eurycerus isaaci) é uma subespécie encontrada apenas no Quênia. Ele se destaca pela pelagem castanho-avermelhada marcada por finas listras brancas verticais e pelos longos chifres em espiral presentes em machos e fêmeas.
Além da aparência marcante, a espécie é conhecida pelo comportamento discreto e por viver em florestas montanhosas densas. A destruição do habitat, a caça e o isolamento das populações contribuíram para seu declínio acentuado, tornando sua conservação uma prioridade internacional.