Animais O retorno de um fantasma das florestas: bongo-da-montanha volta ao Quênia Os bongos-da-montanha, uma das espécies de antílopes mais raras do planeta, voltaram a ser registrados em uma região do Quênia onde eram considerados desaparecidos havia mais de 50 anos. A descoberta foi comemorada por conservacionistas como um importante sinal de recuperação da espécie. Por Flipar

Divulgação Zoo de Chester