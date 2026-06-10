Mona Lisa ganhará sala própria em projeto de modernização do Museu do Louvre

A previsão é que as obras de transformação do espaço se estendam por cerca de uma década, com a meta de que uma nova entrada próxima ao Rio Sena seja inaugurada em 2031. Estimativas extraoficiais indicam investimentos superiores a 800 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 4,6 bilhões na cotação atual. A última grande intervenção no Louvre ocorreu nos anos 1980, período em que foi construída a icônica pirâmide de vidro que se tornou um dos símbolos do museu.