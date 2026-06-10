Galeria Como bicicletas elétricas e autopropelidos estão transformando a mobilidade urbana no Brasil A presença de bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos nas ruas brasileiras deixou de ser uma curiosidade para se tornar um fenômeno visível e em rápida expansão. Em cidades de diferentes portes, de capitais a centros urbanos médios, esses veículos passaram a integrar o fluxo cotidiano, dividindo espaço com carros, ônibus, motocicletas e pedestres. Impulsionado por fatores como o aumento do custo dos combustíveis, a busca por alternativas mais sustentáveis e a necessidade de deslocamen Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo