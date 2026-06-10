Animais Quero-quero: a ave vigilante que se tornou símbolo do Rio Grande do Sul O quero-quero é uma das aves mais conhecidas da América do Sul e pode ser encontrado em diversos ambientes abertos, como campos, pastagens, parques e gramados urbanos. Sua ampla distribuição faz com que seja uma presença familiar em muitas regiões do Brasil, especialmente no Sul do país. Por Flipar

Sérgio Louruz/Prefeitura de Porto Alegre