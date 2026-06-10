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Quero-quero: a ave vigilante que se tornou símbolo do Rio Grande do Sul

O quero-quero é uma das aves mais conhecidas da América do Sul e pode ser encontrado em diversos ambientes abertos, como campos, pastagens, parques e gramados urbanos. Sua ampla distribuição faz com que seja uma presença familiar em muitas regiões do Brasil, especialmente no Sul do país.

Por Flipar
Sérgio Louruz/Prefeitura de Porto Alegre

A espécie chama atenção pela aparência marcante. Possui plumagem em tons de cinza, marrom, preto e branco, além de pernas longas e avermelhadas. Outro detalhe característico é o pequeno esporão presente nas asas, utilizado na defesa do território.

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O nome popular surgiu a partir de seu canto, que lembra a repetição das sílabas 'quero-quero'. O som é forte e facilmente reconhecido, sendo usado para alertar outros indivíduos sobre possíveis ameaças ou invasores nas proximidades.

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Uma das características mais conhecidas do quero-quero é seu comportamento vigilante. A ave costuma permanecer atenta ao que acontece ao redor e emite chamados intensos quando percebe a aproximação de pessoas, animais ou predadores.

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Durante o período reprodutivo, o quero-quero se torna ainda mais protetor. Os ninhos geralmente são feitos diretamente no chão, em áreas abertas. Para afastar ameaças, os adultos podem realizar voos rasantes e manobras de distração para proteger ovos e filhotes.

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No Rio Grande do Sul, o quero-quero ganhou status de ave-símbolo e passou a representar elementos associados à cultura gaúcha. Sua fama de guardião dos campos, somada à presença constante nos pampas, ajudou a transformar a espécie em um dos animais mais emblemáticos do estado.

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