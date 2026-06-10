Galeria Roquefort: o queijo azul que nasceu nas cavernas O Roquefort é um dos queijos mais icônicos da França, reconhecido mundialmente pelo mofo azul que se desenvolve naturalmente em cavernas de calcário. Sua produção remonta a séculos e está ligada à região de Roquefort-sur-Soulzon, onde as condições únicas de clima e ambiente moldam seu sabor inconfundível. A maturação em cavernas naturais confere ao queijo uma identidade singular, que combina tradição e rigor técnico. O aroma intenso e a textura cremosa com veios azulados tornaram-no referência g Por Flipar

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