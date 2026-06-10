Galeria Butantan afirma que vacinados contra dengue continuam protegidos após suspensão temporária; entenda o caso Até o momento, o Ministério da Saúde afirma que não existem elementos suficientes para estabelecer uma relação causal entre a vacina e os óbitos. As investigações continuam sob responsabilidade conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Programa Nacional de Imunizações (PNI), das secretarias de saúde e do próprio Instituto Butantan. Por Flipar

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