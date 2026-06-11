Celebridades e TV Reginaldo Faria: em cartaz com novo filme, ator completa 89 anos de vida Reginaldo Faria, conhecido por novelas da Globo e filmes de sucesso, completa 89 anos de idade neste dia 11 de junho de 2026. Em maio, ele estreou nos cinemas o longa-metragem “Perto do Sol é Mais Claro”, trabalho mais recente estrelado pelo ator e que tem direção de Regis Faria, um de seus filhos. A trama, que tem no elenco Vanessa Gerbelli (“A Hora e a Vez de Augusto Matraga”) e Marcelo Faria (“Dona Flor e Seus Dois Maridos”), aborda temas sensíveis, como etarismo, luto, solidão e resiliência Por Flipar

Divulgação/O2 Play Filmes