Para que serve o termômetro culinário? Saiba como ele pode melhorar suas receitas

A principal razão para usar um termômetro de alimentos é a segurança. Muitos patógenos perigosos, como a salmonela e a listéria, sobrevivem em carnes que parecem cozidas por fora, mas ainda estão cruas por dentro. Cada tipo de alimento tem uma temperatura mínima de segurança. As aves, por exemplo, precisam atingir pelo menos 74°C no centro, carnes bovinas moídas chegam a 71°C, e peixes a 63°C. Sem um termômetro, essa verificação é impossível de fazer com precisão.