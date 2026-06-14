Para que serve o termômetro culinário? Saiba como ele pode melhorar suas receitas

A principal razão para usar um termômetro de alimentos é a segurança. Muitos patógenos perigosos, como a salmonela e a listéria, sobrevivem em carnes que parecem cozidas por fora, mas ainda estão cruas por dentro. Cada tipo de alimento tem uma temperatura mínima de segurança. As aves, por exemplo, precisam atingir pelo menos 74°C no centro, carnes bovinas moídas chegam a 71°C, e peixes a 63°C. Sem um termômetro, essa verificação é impossível de fazer com precisão.
Existem diferentes tipos de termômetros culinários para usos distintos. O mais comum é o de espeto digital, que tem uma ponteira de metal e um display que mostra a temperatura em segundos. Ele é ideal para carnes, aves e peixes. Há também o termômetro de sonda, que fica inserido no alimento durante todo o tempo de forno, e o de infravermelho, que mede a temperatura da superfície sem contato, muito útil para frigideiras, superfícies de preparo e alimentos líquidos.
Na confeitaria e na produção de doces, o termômetro é indispensável. Caldas de açúcar têm pontos específicos, como ponto de fio, ponto de bala mole, ponto de caramelo, que correspondem a temperaturas exatas. Sem controle preciso, o resultado pode ser um doce com textura errada ou queimado. O mesmo vale para o temperamento do chocolate, que exige variações de temperatura milimétrica para dar brilho e crocância corretos.
Além do preparo, o termômetro também é útil para verificar a temperatura de alimentos durante o armazenamento e o serviço. Pratos quentes devem ser mantidos acima de 60°C para evitar a proliferação de bactérias, enquanto alimentos frios precisam ficar abaixo de 5°C. Essa faixa entre 5°C e 60°C é conhecida como 'zona de perigo' pela vigilância sanitária, e manter alimentos nela por mais de duas horas representa risco real de contaminação.
O preço de um termômetro culinário básico é acessível. Os modelos digitais simples custam entre 30 e 80 reais e a durabilidade é alta com uso e higienização corretos. Para quem cozinha com frequência, faz churrasco, prepara doces ou recebe convidados, o investimento se paga rapidamente em segurança e qualidade. É um daqueles utensílios que, depois de experimentar, é difícil imaginar a cozinha sem ele.