Cúrcuma: a especiaria dourada que une tradição, sabor e interesse científico

A cúrcuma também pode ser consumida na forma de chá. A bebida é preparada a partir do pó ou do rizoma fresco da planta, geralmente combinado com água quente e, em algumas receitas, ingredientes como gengibre, limão, mel ou canela. Seu consumo se popularizou em diversas partes do mundo, especialmente entre pessoas que buscam incorporar especiarias tradicionais ao dia a dia.