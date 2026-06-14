Estilo de Vida Pipoca: lanche que conquistou gerações ganhou novas versões para todos os gostos A pipoca é um dos petiscos mais populares do planeta e marca presença em cinemas, festas, parques e eventos. O sabor simples e a versatilidade ajudaram a transformar o alimento em sucesso em diferentes culturas. Por Flipar

Imagem de Frauke Riether por Pixabay