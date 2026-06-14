Animais Sentinela amazônico: conheça o jacamim, ave que ajuda a manter a segurança em regiões isoladas da Amazônia Nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, a convivência com a floresta moldou soluções práticas para desafios cotidianos, incluindo a proteção das famílias e das propriedades. Entre essas soluções destaca-se o jacamim-das-costas-verdes, uma ave terrestre da família Psophiidae que, ao longo de gerações, conquistou um papel semelhante ao de um cão de guarda. Presente em quintais, aldeias e pequenas comunidades isoladas, o animal se tornou um aliado valioso graças à sua capacidade de detectar ameaça Por Flipar

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