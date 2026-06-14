Estilo de Vida Canelazo: a bebida andina que aquece o corpo, reúne pessoas e preserva tradições O canelazo é uma bebida tradicional do Equador preparada com aguardente de cana, água quente, açúcar e canela, apreciada em regiões frias dos Andes. Seu consumo está ligado a momentos de confraternização. A mistura de especiarias e álcool cria uma experiência intensa e reconfortante, que aquece o corpo e fortalece vínculos sociais. Além de ser servido em celebrações, o canelazo é oferecido em mercados e ruas, especialmente durante festividades religiosas e culturais. Por Flipar

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