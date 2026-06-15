Estilo de Vida Pantufas unem conforto, proteção e aconchego, mas exigem atenção na escolha do modelo. As pantufas são calçados desenvolvidos para uso doméstico, associados principalmente ao conforto e à proteção dos pés dentro de casa. Embora seja difícil apontar exatamente quem as criou, registros indicam que modelos semelhantes já eram utilizados há séculos em diferentes regiões da Europa e da Ásia, especialmente entre os séculos XV e XVII. Por Flipar

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