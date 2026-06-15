Canário: a ave de canto melodioso que encanta gerações com beleza e serenidade

AlÃ©m da beleza e da facilidade de adaptaÃ§Ã£o, o canÃ¡rio Ã© valorizado por transmitir uma sensaÃ§Ã£o de tranquilidade aos ambientes. Seu canto suave e o comportamento geralmente tranquilo fazem com que continue sendo uma das aves ornamentais mais apreciadas por criadores e admiradores da natureza.