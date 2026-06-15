Galeria Red Velvet: a história, o sabor delicado e o charme do bolo vermelho que conquistou o mundo O red velvet é uma sobremesa bastante conhecida por sua coloração vermelha característica e pela textura macia da massa. Ao longo dos anos, tornou-se um dos bolos mais populares em confeitarias e celebrações especiais. Por Flipar

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