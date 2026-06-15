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Shoyu: tradição milenar, sabor umami e os cuidados necessários no consumo diário

O shoyu, também conhecido como molho de soja, é um dos condimentos mais populares da culinária asiática. Produzido tradicionalmente por meio da fermentação da soja e do trigo, ele conquistou espaço em cozinhas do mundo inteiro graças ao sabor intenso e à versatilidade.

Por Flipar
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Entre os pontos positivos, destaca-se a capacidade de realçar o sabor dos alimentos. Pequenas quantidades são suficientes para temperar carnes, peixes, legumes, arroz e massas, ajudando a reduzir a necessidade de outros temperos mais calóricos em algumas preparações.

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Outro aspecto favorável é que o shoyu tradicional contém compostos formados durante a fermentação, incluindo aminoácidos e substâncias responsáveis pelo característico sabor umami. Esse processo também contribui para a complexidade aromática do produto.

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Por outro lado, a principal crítica ao shoyu está relacionada ao elevado teor de sódio. Dependendo da marca e da quantidade utilizada, o consumo excessivo pode aumentar significativamente a ingestão diária de sal, algo que merece atenção, especialmente para pessoas com hipertensão.

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Também é importante observar a composição do produto. Algumas versões industrializadas podem conter conservantes, corantes ou aditivos para intensificar a cor e o sabor. Por isso, vale a pena conferir os ingredientes e comparar os rótulos antes da compra.

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O consumo equilibrado costuma ser a melhor estratégia. Utilizado com moderação e dentro de uma alimentação variada, o shoyu pode agregar sabor às refeições. Para quem precisa reduzir o sódio, existem versões com teor reduzido de sal que podem representar uma alternativa interessante.

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