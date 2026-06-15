Estilo de Vida Shoyu: tradição milenar, sabor umami e os cuidados necessários no consumo diário O shoyu, também conhecido como molho de soja, é um dos condimentos mais populares da culinária asiática. Produzido tradicionalmente por meio da fermentação da soja e do trigo, ele conquistou espaço em cozinhas do mundo inteiro graças ao sabor intenso e à versatilidade. Por Flipar

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