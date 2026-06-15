Estilo de Vida Pasta de amendoim: praticidade, sabor e energia em um alimento versátil A pasta de amendoim é um alimento bastante popular entre pessoas que buscam praticidade na alimentação. Produzida principalmente a partir do amendoim moído, ela pode ser consumida pura ou utilizada em diversas receitas, como vitaminas, torradas, panquecas, bolos e sobremesas. Por Flipar

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