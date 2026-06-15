Pasta de amendoim: praticidade, sabor e energia em um alimento versátil

Entre os principais pontos positivos está o fato de ser uma fonte de gorduras insaturadas, proteínas vegetais e fibras. Esses nutrientes ajudam a promover maior sensação de saciedade, o que pode contribuir para evitar lanches frequentes ao longo do dia.
Outro benefício é a versatilidade. A pasta de amendoim combina tanto com preparações doces quanto salgadas e pode ser facilmente incorporada ao café da manhã, aos lanches ou ao pré-treino. Além disso, costuma ter boa durabilidade quando armazenada corretamente.
Por outro lado, é importante lembrar que se trata de um alimento relativamente calórico. Mesmo versões sem adição de açúcar podem fornecer uma quantidade significativa de calorias em pequenas porções, exigindo moderação para quem busca controle do peso.
Outro aspecto que merece atenção é a composição do produto. Algumas marcas incluem açúcar, óleos adicionados, aromatizantes e outros ingredientes que alteram o perfil nutricional. Por isso, vale a pena verificar o rótulo antes da compra.
De modo geral, a pasta de amendoim pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumida de forma consciente. Escolher versões com poucos ingredientes e respeitar as porções recomendadas costuma ser a melhor estratégia para aproveitar seus benefícios sem exageros.