Estilo de Vida Já experimentou tereré? A bebida é um símbolo cultural do Paraguai Você já ouviu falar do tereré? O tereré é uma das bebidas mais tradicionais do Paraguai e representa um importante símbolo cultural do país. Não à toa, a bebida foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Inclusive, esse título foi o primeiro reconhecimento do gênero para o Paraguai. Por Flipar

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