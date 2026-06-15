Galeria Manuscrito de Arquimedes reacende memória de pensadores que forjaram o saber grego A recente descoberta da folha 123 do Palimpsesto de Arquimedes reacende o interesse pelos pensadores gregos. Esse achado mostra como a matemática e a filosofia da Antiguidade ainda dialogam com a ciência moderna, convidando-nos a revisitar os grandes nomes que moldaram o pensamento ocidental. Por Flipar

Museu de Belas Artes de Blois/Flickr