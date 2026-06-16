Estilo de Vida Macedônia do Norte: curiosidades da ex-república iugoslava que conquistou a independência sem guerra A Macedônia do Norte foi a única ex-república da Iugoslávia a conquistar a independência sem guerra. O processo ocorreu em um referendo realizado em 8 de setembro de 1991, com ampla aprovação da população. A pergunta do referendo incluía a possibilidade de futuras alianças com estados soberanos da ex-Iugoslávia. A Bulgária, aliás, foi o primeiro país a reconhecer a independência da Macedônia. Por Flipar

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