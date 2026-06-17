Economia Do auge à falência: a trajetória da Mesbla, símbolo de uma era no varejo brasileiro Entre os anos 1970 e 1980, a rede de lojas de departamentos Mesbla foi um ícone do varejo brasileiro. A história da empresa confunde-se com a própria evolução do consumo urbano no país ao longo do século 20. Presente em diversas cidades, suas lojas ofereciam desde eletrodomésticos e roupas até artigos esportivos e produtos importados. Para muitos brasileiros, a marca tornou-se sinônimo de modernidade, variedade e acesso a novos hábitos de consumo. Por Flipar

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