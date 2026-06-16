Estilo de Vida Prático e eficiente, aspirador de pó também tem funções inesperadas: descubra o modelo certo para sua casa O aspirador de pó é um dos eletrodomésticos que mais ajudam na manutenção da limpeza doméstica. Sua principal vantagem é remover poeira, migalhas, pelos e pequenas partículas de forma rápida, reduzindo o esforço necessário para manter os ambientes organizados. Por Flipar

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