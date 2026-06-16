Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (16/6), cinco loterias: os concursos 3019 da Mega-Sena; o 3712 da Lotofácil; o 2404 da Timemania e o 1226 do Dia de Sorte.
Mega-Sena: R$ 15 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Timemania: R$ 500 mil / Dia de Sorte: R$ 600 mil
05 - 31 - 32 - 48 - 54 - 56
04 - 11 - 15 - 17 - 23 - 42 - 63. O time do coração é o 14 (Botafogo/PB)
01 - 03 - 04 - 06 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
02 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 29. O mês da sorte é 05 (maio)