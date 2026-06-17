Galeria História de doenças, mortes e abandono alimenta fama de assombrada da Ilha de Poveglia A Ilha de Poveglia é um dos locais mais enigmáticos e comentados da Itália, situada na Lagoa de Veneza, entre o centro histórico de Veneza e a faixa litorânea do Lido. Apesar de seu tamanho modesto, a ilha conquistou fama internacional por causa de sua história marcada por epidemias, isolamento e abandono. Ao longo dos séculos, o pequeno território testemunhou acontecimentos que ajudaram a construir uma reputação cercada por lendas e mistérios. Para muitos, a ilha é assombrada. Os primeiros regi Por Flipar

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