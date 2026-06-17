Galeria Como o sinteco ajuda a proteger e prolongar a vida útil dos pisos de madeira O sinteco é um tipo de acabamento aplicado em pisos de madeira, especialmente tacos e assoalhos, com a função de proteger, dar brilho e prolongar a vida útil do material. Além de realçar a aparência natural da madeira, ele cria uma camada resistente que ajuda a minimizar os danos causados pelo uso diário, como riscos e desgaste superficial. Quando aplicado corretamente, também facilita a limpeza e a conservação do piso, contribuindo para manter suas características estéticas e estruturais por ma Por Flipar

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