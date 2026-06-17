Galeria Feia por fora, valiosa por dentro: trufa conquista chefs e alcança preços impressionantes A culinária global tem iguarias peculiares que são bastante apreciadas por quem entende de gastronomia. Uma delas é a trufa negra.Também conhecida como trufa Périgord ou trufa negra francesa, é um fungo subterrâneo comestível nativo do sul da Europa, apreciado por seu sabor e aroma terrosos e intensos. Por Flipar

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