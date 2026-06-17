Estilo de Vida Merengue: o segredo por trás de sobremesas leves e visualmente irresistíveis O merengue é uma preparação clássica da confeitaria feita principalmente com claras de ovos e açúcar. Conhecido pela textura leve e aerada, ele aparece em receitas tradicionais e também em criações modernas, conquistando espaço em sobremesas de diferentes estilos. Por Flipar

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