Estilo de Vida Almôndegas: sabor, nutrientes e novas versões com ingredientes incomuns As almôndegas estão entre as preparações mais conhecidas do mundo. Feitas tradicionalmente com carne moída moldada em pequenas bolas, elas aparecem em receitas de diversos países e conquistaram espaço tanto na culinária caseira quanto em restaurantes. Por Flipar

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