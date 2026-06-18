Galeria Atibaia: ‘Capital Nacional do Morango’, cidade se destaca por qualidade de vida Localizada a cerca de 60 quilômetros da capital paulista, a cidade de Atibaia tem se consolidado como um dos municípios mais atraentes para viver no interior de São Paulo. O prestígio atual que a localidade desfruta se deve em grande parte à qualidade de vida e os indicadores que o colocam com frequência entre as cidades mais seguras do país. Por Flipar

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