Galeria Levou 33 anos! Um carteiro transformou pedras recolhidas na estrada em um monumento histórico na França Uma pedra encontrada por acaso em uma estrada rural da França deu origem a uma das obras mais extraordinárias já construídas por uma única pessoa, o Palais Idéal (ou 'Palácio Ideal', em português). A história teve início em 1879, quando o carteiro francês Ferdinand Cheval, então com 43 anos, realizava sua rota diária de entregas na pequena cidade de Hauterives quando tropeçou em uma rocha de formato incomum. Intrigado pela aparência do objeto, decidiu levá-lo para casa. O gesto parecia insignifi Por Flipar

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