Por que a Torre de Pisa não cai? O segredo da inclinação mais famosa do mundo

A Torre de Pisa não cai porque, apesar da inclinação, seu centro de gravidade ainda permanece dentro da área de sustentação da base. Isso faz com que o peso da estrutura continue distribuído de forma estável, evitando o tombamento. Além disso, ao longo das últimas décadas, obras de engenharia reforçaram o solo e reduziram parte da inclinação, aumentando ainda mais a segurança e a estabilidade do monumento.