Por que a Torre de Pisa não cai? O segredo da inclinação mais famosa do mundo

A Catedral de Pisa, dedicada à Virgem Maria, é um templo católico da Itália, localizado na cidade de Pisa. É a sede da Arquidiocese de Pisa e o maior exemplo do estilo românico toscano.
Ela foi idealizada pelo arquiteto de origem grega Buscheto, numa época em que a cidade era uma república independente e uma das potências italianas. A consagração do edifício foi realizada em 1118 pelo papa Gelásio II.
A Torre de Pisa é uma obra de arte em mármore branco, realizada em três fases ao longo de um período de cerca de 177 anos. A construção do primeiro andar começou no dia 9 de agosto de 1173, um período de sucesso militar e prosperidade.
A torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da construção. Especialistas em geografia e geologia dizem que a deformidade de Pisa aconteceu em virtude da baixa compactação do solo em que a obra foi realizada. Com isso, a instabilidade do solo acabou deixando-a torta.
A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,70 metros na parte mais alta. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e 2,48 metros no topo.
A torre tem 296 ou 294 degraus. O sétimo andar da face norte das escadas tem dois degraus a menos. Antes da restauração entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com um ângulo de 5,5 graus. Atualmente, está em cerca de 3,99 graus.
Na dÃ©cada de 1990, uma grande reforma aconteceu. A primeira etapa envolveu o apresamento de cabos de aÃ§o ao redor da torre. Com uma distÃ¢ncia de quase um quarteirÃ£o, esses cabos eram ligados a um grande contrapeso que conferia estabilidade Ã torre.
A construção foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1987. A Torre de Pisa é considerada um dos importantes símbolos da Itália, e ainda, um dos maiores pontos turísticos da Europa.
A torre de Pisa, na verdade, é um campanário da catedral, que significa “torre sineira”, designada para guardar sinos. A torre, que em italiano é pronunciada como Piazza dei Miracoli, é a terceira obra mais antiga da Praça dos Milagres.
Os oito andares da Torre de Pisa são cercados por uma elegante lógia formada por arcos sobre colunas, característica marcante da arquitetura românica da região. O conjunto reproduz elementos visuais presentes na fachada da Catedral de Pisa e contribui para a harmonia do complexo. No último andar estão instalados sete sinos, cada um afinado em uma nota musical diferente.
A Torre de Pisa não cai porque, apesar da inclinação, seu centro de gravidade ainda permanece dentro da área de sustentação da base. Isso faz com que o peso da estrutura continue distribuído de forma estável, evitando o tombamento. Além disso, ao longo das últimas décadas, obras de engenharia reforçaram o solo e reduziram parte da inclinação, aumentando ainda mais a segurança e a estabilidade do monumento.