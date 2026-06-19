Ece ?rtem morre aos 35 anos; saiba mais sobre a atriz turca

Nos dias que antecederam a sua morte, a atriz já apresentava sinais de mal-estar. Segundo o advogado U?ur Gökkoyun, os problemas de saúde começaram após uma viagem recente à Tailândia, quando ela passou a relatar dores de estômago, fraqueza e incômodos na região lombar. No dia 14 de junho, quando completou 35 anos, ela optou por não comparecer a uma comemoração organizada por amigos, pois seu estado de saúde já exigia repouso. Mesmo assim, ainda saiu para uma caminhada com amigos pela região de
O funeral de Ece foi marcado por fortes emoções. A cerimônia de despedida aconteceu na Mesquita Han?m, em Ku?adas?, na Turquia, no dia 17 de junho, e reuniu familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores da atriz. O momento mais doloroso do velório foi protagonizado pela mãe de Ece, que passou mal e precisou ser amparada por pessoas presentes, chegando a ter dificuldades para permanecer de pé. Após as homenagens, o cortejo seguiu para o Cemitério Yeniköy, em Ku?adas?, onde a atriz foi se
Conheça mais sobre a trajetória de Ece ?rtem. Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, ela foi atriz e cantora lírica. Ela construiu uma carreira versátil na televisão e no cinema turcos, com destaque para papéis em séries de grande audiência no país e no exterior.
Ainda na época da escola, Ece já demonstrava ter talento para as artes. Ela escrevia e se apresentava em peças. A atriz também era apaixonada por esportes. Inclusive, no ensino fundamental, competiu como corredora licenciada.
Ece ?rtem ingressou no Departamento de Ópera e Canto da Universidade Ya?ar, onde se formou em 2014. Durante os anos de universidade, trabalhou com artistas como Aytül Büyüksaraç, Diretora Geral da Ópera e Ballet Estadual de Izmir, Levent Gündüz, Paolo Susanni, Esra Mamaç e Anna Chubuchenko.
Após concluir a graduação, ela se mudou para Istambul para se dedicar integralmente à carreira de atriz. Entre 2014 e 2015, aperfeiçoou sua formação no tradicional Centro Cultural Sadri Al???k, um dos mais respeitados da Turquia, e aos poucos, foi consquitando seu espaço na dramaturgia turca.
Sua primeira experiência como atriz aconteceu em 2014, na série de televisão de comédia romântica 'Kaçak Gelinler'. Nessa produção ela apareceu por um episódio, mas foi o ponto de partida para uma carreira que se expandiu ao longo de uma década, com participações em dezenas de séries turcas.
Entre os papéis mais conhecidos de sua carreira estão Afet, em 'Yeni Gelin', Robina Fain, em Payitaht: Abdülhamid, e I??l Türkkan, em 'K?z?lc?k ?erbeti'. Inclusive, a série 'K?z?lc?k ?erbeti' conquistou expressivos números de audiência na Turquia, a história acompanha os conflitos entre famílias conservadoras e seculares que são unidas pelo casamento dos filhos.
O principal trabalho de sua carreira para o público brasileiro foi o papel em 'Coração de Mãe', transmitida pela TV Record. A novela foi originalmente exibida entre abril de 2023 e março de 2025 na Turquia. No Brasil, a produção chegou em 2026 e rapidamente conquistou os fãs das séries turcas.
Ela também fez parte de outra série turca popular no Brasil, a comédia romântica 'Sr. Errado', estrelada por Can Yaman e Özge Gürel. Na produção, ela interpretou Gizem Sezer. A trama gira em torno dos vizinhos Özgür, um rico dono de restaurante que não acredita no amor, e Ezgi, uma mulher que, após ser traída e acumular desilusões amorosas, decide encontrar o homem ideal para casar. Os dois firmam um acordo: Özgür dá dicas sobre relacionamentos a Ezgi, e ela finge ser sua namorada para acalmar a
Ao longo da carreira, ela ainda fez parte do elenco de várias séries e filmes turcos como 'Minha Vida', '?eref Meselesi', 'Paramparça', 'Kertenkele', 'Zengo', 'Aile: Laços de Família', 'Prisão de Mentiras', 'Yasak Elma', 'Mahsun J' e '10 Dias de um Homem Curioso', entre outros.