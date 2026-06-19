Ece ?rtem morre aos 35 anos; saiba mais sobre a atriz turca

Nos dias que antecederam a sua morte, a atriz já apresentava sinais de mal-estar. Segundo o advogado U?ur Gökkoyun, os problemas de saúde começaram após uma viagem recente à Tailândia, quando ela passou a relatar dores de estômago, fraqueza e incômodos na região lombar. No dia 14 de junho, quando completou 35 anos, ela optou por não comparecer a uma comemoração organizada por amigos, pois seu estado de saúde já exigia repouso. Mesmo assim, ainda saiu para uma caminhada com amigos pela região de